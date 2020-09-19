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  • Козерогов ждут мелкие неурядицы, а Рыбам нужно привести в порядок чувства, — гороскоп от Глобы на сегодня
19 сентября 2020, суббота, 08:30 413
Lifestyle 2020-09-19T08:30:01+03:00
Українські Новини
Козерогов ждут мелкие неурядицы, а Рыбам нужно привести в порядок чувства, — гороскоп от Глобы на сегодня

Козерогов ждут мелкие неурядицы, а Рыбам нужно привести в порядок чувства, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, гороскоп на субботу, Павел Глоба
Гороскоп от Павла Глобы на субботу. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на субботу. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу был шанс попасть в плен иллюзий, сегодня астролог уверяет, что на высоком уровне будет жизненный потенциал. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в субботу, 19 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

На работе не стоит браться за серьезные и ответственные проекты, результата все равно не будет ни одного, поэтому лучше закончить начатые ранее дела и сделать тщательную генеральную уборку.

Телец

Отношения с руководством будут оставлять желать лучшего – во избежание недоразумений, не спорьте ни с кем.

Близнецы

Несколько раз в течение дня у Близнецов может возникнуть ощущение, что люди вокруг не слышат их. Как бы убедительно представители этого знака не говорили, окружающие будут настаивать на своем, поэтому деловые переговоры лучше отложить.

Рак

Чтобы избежать ссоры, которая может привести к длительному конфликту, романтическое свидание Ракам лучше перенести на другой день.

Лев

Поскольку в последнее время Львы чувствуют слабость и упадок сил, будет правильно, если нынешний день они посвятят отдыху. Звезды советуют позже встать, посмотреть фильм или почитать интересную книгу.

Дева

Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни. Собеседник вполне может использовать полученные знания Девам во вред.

Весы

В этот день Весам нужно больше общаться с приятными людьми. Радостное и доверительное общение поможет справиться со скукой.

Скорпион

Скорпионы в этот день должны приготовиться к тому, что вечер принесет им незабываемые эмоции, поскольку у представителей этого знака произойдет буквально сказочное свидание с вашей второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам в субботу нужно быть более открытыми в личных отношениях, ведь их молчание порождает лишь недоразумения. Вторая половинка представителей этого знака начинает волноваться зря. Проведите вечер откровенных бесед и выразите свои чувства.

Козерог

Козерогов в этот день может расстроить множество мелких неурядиц, которые будут возникать будто из ниоткуда. Это подорвет уверенность в себе и заставит сомневаться в своих силах. Однако не стоит обращать на это внимание.

Водолей

Звезды советуют Водолеям этот день провести рядом с любимым человеком. День будет наполнен романтическим общением, яркими эмоциями.

Рыбы

Рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не повторился.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

Кроме того, NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

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