Под Винницей в тройном ДТП погибли два человека, много пострадавших

В субботу, 19 сентября, в Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — Audi Q-7, Volkswagen Passat и Opel. Два человека погибли, еще четыре — в больнице.

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.

В результате столкновения погибли водитель "Фольксвагена" и его пассажирка. Двух их внуков — мальчика 8-ми и девочку 5-ти лет — в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной детской больницы.

ДТП под Винницей.

Водителя "Ауди" задержали. По данным полиции, это житель Винницы, 1976 года рождения, который на момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются следствием.

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