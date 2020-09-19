подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 22:02 862
Происшествия 2020-09-19T22:45:02+03:00
Українські Новини
Под Винницей в тройном ДТП погибли два человека, много пострадавших

Под Винницей в тройном ДТП погибли два человека, много пострадавших

Надежда Комендантова
Авария, ДТП, смертельное ДТП, ДТП с авто

В субботу, 19 сентября, в Винницкой области на автодороге Турбов-Винница произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — Audi Q-7, Volkswagen Passat и Opel. Два человека погибли, еще четыре — в больнице.

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.

В результате столкновения погибли водитель "Фольксвагена" и его пассажирка. Двух их внуков — мальчика 8-ми и девочку 5-ти лет — в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной детской больницы.

ДТП под Винницей.ДТП под Винницей.

Водителя "Ауди" задержали. По данным полиции, это житель Винницы, 1976 года рождения, который на момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются следствием. 

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Также в масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и микроавтобус. Погиб человек

Ранее 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

Больше новостей о: Авария ДТП смертельное ДТП ДТП с авто

В Хмельницкой области Tesla столкнулась с рейсовым...
В масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и...
Смертельное ДТП в Запорожье: три человека погибли...
На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с ма...
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список
В Крыму еще в трех населенных пунктах ограничат подачу воды
Новости
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Минские переговоры могут стать Венскими: Кравчуку понравилась идея канцлера Австрии о переносе ТКГ 22:33
Смертельное ДТП под Винницей.
Под Винницей в тройном ДТП погибли два человека, много пострадавших 22:02
Конвертопланы Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
В Украину впервые прилетели американские конвертопланы, которые входят в состав авиации НАТО 21:29
Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина 21:00 Инфографика
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
больше новостей
Полиция составила 7 протоколов за время патрулирования мест паломничества хасидов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok