За сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3%

18 сентября было проведено 29 121 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 296 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,3% меньше по сравнению с 17 сентября, в то время, как Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 52 417 тестирований, из них 29 121 методом ПЦР, а также 23 296 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 016 894 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября было проведено 31 092 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 25 992 исследования методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Ранее сообщалось о том, что за прошедгие сутки в Украине заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

Также Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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