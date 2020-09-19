подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 15:01 20
Медицина 2020-09-19T15:15:01+03:00
Українські Новини
За сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3%

За сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3%

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Коронавирус в Украине. Фото: depositphotos.com
Коронавирус в Украине. Фото: depositphotos.com

18 сентября было проведено 29 121 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 6,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 296 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,3% меньше по сравнению с 17 сентября, в то время, как Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 52 417 тестирований, из них 29 121 методом ПЦР, а также 23 296 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 016 894 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября было проведено 31 092 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 25 992 исследования методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Ранее сообщалось о том, что за прошедгие сутки в Украине заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

Также Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Covid-19 тесты на коронавирус ПЦР-тесты ИФА-тесты

В Киевской области начала расти заболеваемость от ...
В Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличи...
На выходных количество ПЦР-исследований сократилос...
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус...
В Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась - за сутки 400 новых случаев
Марченко против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта
Новости
За сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3% 15:01
В Киевской области начала расти заболеваемость от COVID-19 14:30
"За майбутнє" требует вернуть и усилить ответственность застройщиков за строительство социнфраструктуры 14:03
Зеленский готов сократить количество работников Офиса Президента для экономии, - Ермак 13:57
Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году 13:30
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник 18:38
больше новостей
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok