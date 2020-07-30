Чиновник Минобороны нанес убытки в 2 млн грн. ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему чиновнику Минобороны о подозрении в небрежном отношении к военной службе, повлекшем 2 млн гривен ущерба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из главных военных представительств Министерства обороны Украины в небрежном отношении военного должностного лица к военной службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сказано в нем.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности начальника военного представительства, в ноябре 2018 года небрежно отнесся к военной службе при осуществлении контроля за процессом закупки товаров для воинских частей Национальной гвардии в рамках выполнения контрактов государственного оборонного заказа.

В результате государственным интересам нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 млн гривен.

Во время досудебного расследования причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, досудебное расследование пока продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Позднее выяснилось, что партию некачественных бронежилетов "Корсар", закупленных ранее для Вооруженных сил Украины, и оказавшихся непригодными для использования, в Министерстве обороны не намерены возвращать.