Марченко против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта

Министр финансов Сергей Марченко снова выступил против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта Украины.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"Я отношусь к таким идеям (к приостановке выплат по внешним долгам) категорически негативно. Можно один раз не заплатить средства, которые вы должны. И в другой раз вам не поверят и не дадут взаймы. К сожалению, в практике Украины такие случаи были, когда мы осуществляли реструктуризации", - сказал министр.

Он добавил, что необходимо проводить взвешенную долговую политику.

"Я полагаю, что необходимо искать возможности и не проводить реструктуризации, проводить взвешенную долговую политику, чтобы о ситуации даже не шла речь. Списывают долги или проводят реструктуризации или страны, в которых политики абсолютно безответственные, или страны, которые не имеют возможности заплатить по долгам. Полагаю, что Украина не должна идти таким путем… Не надо употреблять слово дефолт… его не будет", - подчеркнул Марченко.

Как сообщали Українські Новини, инвестбанкиры рассказали о последствиях для страны, в случае объявления дефолта.

Ранее совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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