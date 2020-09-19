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19 сентября 2020, суббота, 11:40 280
Общество 2020-09-19T11:49:28+03:00
Українські Новини
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре

Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Похолодание в Украине
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Сегодня, 19 сентября, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха в результате вторжения арктического воздуха. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в некоторых областях ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов.

"Ожидается резкое снижение температуры воздуха в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса, днем до 9-15 тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 5-10 тепла, днем до 14-19 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что средняя суточная температура воздуха в этот день снизится на 10-12 градусов, а похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, 19 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

Также появился предварительный прогноз на всю осень.

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