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28 августа 2020, пятница, 10:11 404 Список
Политика 2020-08-28T10:13:28+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Украине: кто попал в новые "красные" и "оранжевые" зоны

Коронавирус в Украине: кто попал в новые "красные" и "оранжевые" зоны

Константин Долгий
Кабмин, коронавирус в Украине, COVID-2019, карантин в Украине, Красная зона, Оранжевая зона
Кабмин расширил
Кабмин расширил "красную" и "оранжевую" зону карантина. Фото: pixabay

На фоне продления в Украине адаптивного карантина еще на два месяца из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила размещение зон карантина, нововведения заработают с понедельника, 31 августа. Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Регионы страны были разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

В "красной" зону попали:

Ивано-Франковская область:

  • Ивано-Франковск;
  • Калуш;
  • Коломыя;
  • Городенковский район;
  • Косовский район;
  • Тисменицкий район.

Одесская область:

  • Беляевка;
  • Измаил.

Ровенская область:

  • Дубно;
  • Острог;
  • Костопольский район;
  • Радивиловский район.

Тернопольская область:

  • Бережаны;
  • Чертков;
  • Бережанский район.

Черновицкая область:

  • Вижницкий район;
  • Глыбокский район;
  • Заставновский район;
  • Кицманский район;
  • Новоселицкий район.

В "оранжевую" зону попали:
Волынская область:

  • Луцк;
  • Владимир-Волынский;
  • Луцкий район;
  • Маневицкий район.

Житомирская область:

  • Коростень;
  • Житомирский район;
  • Коростенский район.

Закарпатская область:

  • Ужгород;
  • Мукачево;
  • Чоп;
  • Виноградовский район;
  • Межгорский район;
  • Перечинский район;
  • Тячевский район;
  • Ужгородский район.

Ивано-Франковская область:

  • Болехов;
  • Бурштын;
  • Яремче;
  • Богородчанский район;
  • Верховинский район;
  • Галицкий район;
  • Долинский район;
  • Калушский район;
  • Коломыйский район;
  • Надвирнянский район;
  • Рогатинский район;
  • Рожнятовский район;
  • Снятинский район;
  • Тлумацкий район.

Киевская область:

  • Березань;
  • Киево-Святошинский район.

Львовская область:

  • Львов;
  • Моршин;
  • Самбор;
  • Жовковский район;
  • Пустомытовский район;
  • Яворивский район.

Одесская область:

  • Черноморск;
  • Болградский район;
  • Овидиопольский район;
  • Тарутинский район.

Ровенская область:

  • Вараш;
  • Гощанский район;
  • Демидовский район;
  • Дубенский район;
  • Заречненский район;
  • Здолбуновский район;
  • Корецкий район;
  • Острожский район;
  • Ровенский район.

Сумская область:

  • Сумы.

Тернопольская область:

  • Тернополь;
  • Бучацкий район;
  • Гусятинский район;
  • Залещицкий район;
  • Збаразьський район;
  • Казовский район;
  • Лановецкий район;
  • Монастыриский район;
  • Теребовлянский район;
  • Тернопольский район;
  • Чертковский район.

Харьковская область:

  • Харьков;
  • Богодуховский район.

Хмельницкая область:

  • Волочисский район.

Черновицкая область:

  • Новоднестровск
  • Герцаевский район;
  • Кельменецкий район;
  • Путильский район;
  • Сокирянский район;
  • Сторожинецкий район;
  • Хотинский район.

Черниговская область:

  • Бобровицкий район.

Напомним, что в регионах, где был установлен "красный" уровень карантина, запрещена работа общественного транспорта, заведений общественного питания и учебных заведений.

"Оранжевый" уровень накладывает запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей, на работу развлекательных заведений в позднее время суток. Прекращена деятельность гостиниц, спортзалов и детских оздоровительных учреждений.

Как сообщали Українські новини, Кабмин был вынужден расширить "красную" зону карантина из-за стремительного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет проходить учебный процесс в условиях пандемии коронавируса.

Больше новостей о: Кабмин коронавирус в Украине COVID-2019 карантин в Украине Красная зона Оранжевая зона

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