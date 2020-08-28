Коронавирус в Украине: кто попал в новые "красные" и "оранжевые" зоны

На фоне продления в Украине адаптивного карантина еще на два месяца из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила размещение зон карантина, нововведения заработают с понедельника, 31 августа. Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины. Регионы страны были разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В "красной" зону попали:Ивано-Франковская область: Ивано-Франковск; Калуш; Коломыя; Городенковский район; Косовский район; Тисменицкий район. Одесская область: Беляевка; Измаил. Ровенская область: Дубно; Острог; Костопольский район; Радивиловский район. Тернопольская область: Бережаны; Чертков; Бережанский район. Черновицкая область: Вижницкий район; Глыбокский район; Заставновский район; Кицманский район; Новоселицкий район. В "оранжевую" зону попали:Волынская область: Луцк; Владимир-Волынский; Луцкий район; Маневицкий район. Житомирская область: Коростень; Житомирский район; Коростенский район. Закарпатская область: Ужгород; Мукачево; Чоп; Виноградовский район; Межгорский район; Перечинский район; Тячевский район; Ужгородский район. Ивано-Франковская область: Болехов; Бурштын; Яремче; Богородчанский район; Верховинский район; Галицкий район; Долинский район; Калушский район; Коломыйский район; Надвирнянский район; Рогатинский район; Рожнятовский район; Снятинский район; Тлумацкий район. Киевская область: Березань; Киево-Святошинский район. Львовская область: Львов; Моршин; Самбор; Жовковский район; Пустомытовский район; Яворивский район. Одесская область: Черноморск; Болградский район; Овидиопольский район; Тарутинский район. Ровенская область: Вараш; Гощанский район; Демидовский район; Дубенский район; Заречненский район; Здолбуновский район; Корецкий район; Острожский район; Ровенский район. Сумская область: Сумы. Тернопольская область: Тернополь; Бучацкий район; Гусятинский район; Залещицкий район; Збаразьський район; Казовский район; Лановецкий район; Монастыриский район; Теребовлянский район; Тернопольский район; Чертковский район. Харьковская область: Харьков; Богодуховский район. Хмельницкая область: Волочисский район. Черновицкая область: Новоднестровск Герцаевский район; Кельменецкий район; Путильский район; Сокирянский район; Сторожинецкий район; Хотинский район. Черниговская область: Бобровицкий район. Напомним, что в регионах, где был установлен "красный" уровень карантина, запрещена работа общественного транспорта, заведений общественного питания и учебных заведений. "Оранжевый" уровень накладывает запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей, на работу развлекательных заведений в позднее время суток. Прекращена деятельность гостиниц, спортзалов и детских оздоровительных учреждений. Как сообщали Українські новини, Кабмин был вынужден расширить "красную" зону карантина из-за стремительного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет проходить учебный процесс в условиях пандемии коронавируса.