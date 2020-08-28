Коронавирус в Украине: кто попал в новые "красные" и "оранжевые" зоны

На фоне продления в Украине адаптивного карантина еще на два месяца из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила размещение зон карантина, нововведения заработают с понедельника, 31 августа. Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Регионы страны были разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

В "красной" зону попали:

Ивано-Франковская область:

Ивано-Франковск;

Калуш;

Коломыя;

Городенковский район;

Косовский район;

Тисменицкий район.

Одесская область:

Беляевка;

Измаил.

Ровенская область:

Дубно;

Острог;

Костопольский район;

Радивиловский район.

Тернопольская область:

Бережаны;

Чертков;

Бережанский район.

Черновицкая область:

Вижницкий район;

Глыбокский район;

Заставновский район;

Кицманский район;

Новоселицкий район.

В "оранжевую" зону попали:

Волынская область:

Луцк;

Владимир-Волынский;

Луцкий район;

Маневицкий район.

Житомирская область:

Коростень;

Житомирский район;

Коростенский район.

Закарпатская область:

Ужгород;

Мукачево;

Чоп;

Виноградовский район;

Межгорский район;

Перечинский район;

Тячевский район;

Ужгородский район.

Ивано-Франковская область:

Болехов;

Бурштын;

Яремче;

Богородчанский район;

Верховинский район;

Галицкий район;

Долинский район;

Калушский район;

Коломыйский район;

Надвирнянский район;

Рогатинский район;

Рожнятовский район;

Снятинский район;

Тлумацкий район.

Киевская область:

Березань;

Киево-Святошинский район.

Львовская область:

Львов;

Моршин;

Самбор;

Жовковский район;

Пустомытовский район;

Яворивский район.

Одесская область:

Черноморск;

Болградский район;

Овидиопольский район;

Тарутинский район.

Ровенская область:

Вараш;

Гощанский район;

Демидовский район;

Дубенский район;

Заречненский район;

Здолбуновский район;

Корецкий район;

Острожский район;

Ровенский район.

Сумская область:

Сумы.

Тернопольская область:

Тернополь;

Бучацкий район;

Гусятинский район;

Залещицкий район;

Збаразьський район;

Казовский район;

Лановецкий район;

Монастыриский район;

Теребовлянский район;

Тернопольский район;

Чертковский район.

Харьковская область:

Харьков;

Богодуховский район.

Хмельницкая область:

Волочисский район.

Черновицкая область:

Новоднестровск

Герцаевский район;

Кельменецкий район;

Путильский район;

Сокирянский район;

Сторожинецкий район;

Хотинский район.

Черниговская область:

Бобровицкий район.

Напомним, что в регионах, где был установлен "красный" уровень карантина, запрещена работа общественного транспорта, заведений общественного питания и учебных заведений.

"Оранжевый" уровень накладывает запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей, на работу развлекательных заведений в позднее время суток. Прекращена деятельность гостиниц, спортзалов и детских оздоровительных учреждений.

Как сообщали Українські новини, Кабмин был вынужден расширить "красную" зону карантина из-за стремительного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будет проходить учебный процесс в условиях пандемии коронавируса.

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