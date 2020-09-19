Кипр заблокировал санкции против Беларуси

Вчера, 18 сентября, представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска во время встречи послов стран-участниц Евросоюза. Об этом сообщает DW со ссылкой на европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным

Так, дипломат отметил, что данный шаг защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических действий.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - отметил дипломат.

Отмечается, что Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада Украины официально не признала результаты президентских выборов в Беларуси и признала их недемократический характер.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о том, что Украина находится среди тех стран, которые жаждут уничтожения Беларуси.

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