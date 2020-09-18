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  • Близнецов ждет удачный день, а Водолеям нужно полагаться на интуицию, — гороскоп от Глобы на сегодня
18 сентября 2020, пятница, 08:30 21
Lifestyle 2020-09-18T08:30:01+03:00
Українські Новини
Близнецов ждет удачный день, а Водолеям нужно полагаться на интуицию, — гороскоп от Глобы на сегодня

Близнецов ждет удачный день, а Водолеям нужно полагаться на интуицию, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в четверг из-за новой цели необходимо было менять свои планы, сегодня астролог заявляет, что есть шанс попасть в плен иллюзий, поэтому стоит быть осторожнее. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в пятницу, 18 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую начали не так давно. Возможным перепадам настроения не стоит удивляться. Главное их удачно применить так, чтобы никому не навредить

Телец

Если не отвлекаться на проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, Тельцы имеют шансы провести чудесный день. В пятницу представителям этого знака будет свойственно сполна ощущать радость и счастье простых моментов.

Близнецы

Астролог прогнозирует для Близнецов удачный день – острые углы будут сглаживаться, родные не будут докучать, а коллеги – способствовать в работе.

Рак

День будет благоприятным для любой деятельности, только вот при принятии важных решений стоит твердо хвататься за реальность и не витать в облаках, а взвешивать все за и против.

Лев

Хорошо будет удаваться творческая работа и нетрудные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Дева

Для Львов в этот день будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Весы

День выдастся благоприятным для новых начинаний. Вероятнее всего, что в этот день влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Скорпион

Для Скорпионов в пятницу будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Представители знака будут производить впечатление всезнайки, что придаст весомости их репутации.

Стрелец

У Стрельцов в этот день будет много сил. Смело беритесь за дело, они будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить статус представителей знака и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

Козерог

По возможности звезды рекомендуют Козерогам заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Водолей

Водолеям советуют во всем полагаться только на собственную интуицию. Впрочем, приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на завтра.

Рыбы

В пятницу для Рыб благоприятный день для начала чего-то нового. Если ищете работу – отправьте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – идите в зал или начните бегать. Если хотите выучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

Кроме того, NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

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