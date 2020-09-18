Депутата Рады поймали за романтичной перепиской с незнакомкой

Журналисты поймали еще одного депутата Верховной Рады за личной перепиской. Ирина Констанкевич из депутатской группы "За майбутнє" во время заседания обменивалась романтичными сообщениями с незнакомкой.

Содержание переписки опубликовал корреспондент "Апострофа".

Во время заседания Рады Констанкевич переписывалась в чате с кем-то, кто симпатизировал ей.

"Как бы я хотела сейчас быть рядом с вами. Сижу на полу на одеяле, окно открыто, звезды безграничны, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас чтобы Вы угостили меня сыром".

Собеседница спрашивает, может ли она позвонить Констанкевич. Та соглашается.

"Жду Вашего звонка каждый вечер", - отвечает она.

Далее следует голосовое сообщение собеседнице.

После этого Констанкевич попросила, чтобы ее сфотографировали в Раде, и отправила фото в чат.

Как сообщали Українські Новини, заместитель главы фракции "Слуги народа", народный депутат Николай Тищенко пытался утвердить свои баннеры у президента Владимира Зеленского. Это стало понятно из личной переписки, заснятой журналистами с балкона в Раде.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев в переписке с коллегой запротестовал против назначения "бабы" заместителем министра финансов. Скандальную переписку сфотографировали журналисты.

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