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  • Гетманцева обвинили в сексизме: глава финансового комитета против назначения "бабы" замминистра
05 марта 2020, четверг, 18:44 506
Политика 2020-03-05T18:44:56+02:00
Українські Новини
Гетманцева обвинили в сексизме: глава финансового комитета против назначения "бабы" замминистра

Гетманцева обвинили в сексизме: глава финансового комитета против назначения "бабы" замминистра

Ольга Фандорина
Сексизм, Переписка, финансовый комитет, Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: mygazeta.com
Даниил Гетманцев. Фото: mygazeta.com

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев в переписке с коллегой запротестовал против назначения «бабы» заместителем министра финансов. Фото переписки в Facebook опубликовал блогер Михаил Шнайдер.

На фото видно, что Гетманцев переписывался с главой бюджетного комитета Юрием Аристовым. Они обсуждали назначение первого заместителя нового министра финансов Игоря Уманского, за которого сам Гетманцев, к слову, не голосовал. "Он хочет брать первым замом бабу, которая работала на Южанину (возглавляла комитет до Гетманцева — ред.) в комитете у меня, которую я выгнал", — написал Гетманцев.

"Такое поведение совершенно непонятно и неприемлемо. Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за её пола? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое Позволить? Однозначно нет", — прокомментировал блогер.

Напомним, Гетманцев возглавил Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 августа 2019 года.

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