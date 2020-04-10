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10 апреля 2020, пятница, 11:49 1721 Фото
Верховная Рада и партии 2020-04-10T11:49:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Зуб готов отказаться от мандата ради контракта, - СМИ

"Слуга народа" Зуб готов отказаться от мандата ради контракта, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Скандал, Парламент, Минздрав, Зуб, Переписка, Семиволосом
"Слуга народа" Валерий Зуб во время переписки. Фото: apostrophe.ua

Народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Валерия Зуба поймали за скандальной перепиской с бывшим заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом, информирует портал apostrophe.ua.

В переписке Семиволос отмечает, что якобы вопрос Зуба решен и "контракт будет на 5 лет". В ответ на это сообщение Зуб отвечает, что как все будет готово - "сразу сложу свои полномочия, уже есть кто вместо меня".

В свою очередь, Семиволос просит "не забыть о нем", вероятно, после перехода Зуба в другое место.

Сообщается, что фотографии были сделаны в конце февраля во время пленарного заседания Верховной рады, однако ранее они не публиковались.

Полная стенограмма разговора:

Семиволос: "Добрый день, ваш вопрос решен, контракт будет на 5 лет".

Зуб: "Спасибо, тогда сразу сложу свои полномочия, уже есть кто вместо меня".

Семиволос: "Хорошо, не забудьте про меня".

Зуб: "Конечно, не забуду".

Стоит отметить, что до работы в парламенте Валерий Зуб был директором коммунального предприятия "Черниговский медицинский центр современной онкологии". Ранее был депутатом Черниговского городского совета и Черниговского областного совета.

Напомним, ранее в соцсетях была обнародована якобы переписка тогда еще первого первым замглавы Минздрава Андрея Семиволоса с другим нардепом из "Слуги народа" Павлом Павлишим.

Согласно обнародованному тексту, Семиволос жаловался Павлишу на некоего Мишу, распоряжения которого он должен выполнять, чтобы "усидеть в кресле", но добавил, что там (имеется в виду в министерстве, - ред.) можно "хорошо прибарахлиться". В свою очередь Павлиш на указанных фото советует ему "включать дурака".

Стоит отметить, что оба фигуранта переписки опровергли ее, однако многие в сети указали на подлинность фотографий.

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