На Оболони в Киеве активисты закрасили названия Telegram-каналов, через которые продают наркотики, – Алексей Шевчук

На Оболони в Киеве активисты закрасили названия Telegram-каналов, через которые продают наркотики, – Алексей Ш

Правозащитник и общественный активист Алексей Шевчук заявил, что в Киеве активисты начали борьбу с граффити, "рекламирующими" Telegram-каналы, с помощью которых продаются наркотические вещества. Благодаря действиям активистов были уничтожены более 100 подобных надписей.



Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

"В четверг вместе с активистами "Рух зімн" моя команда начала закрашивать надписи с рекламой соответствующих каналов возле школ, детских садов, спортивных площадок, жилых домов и везде, где увидит. Акция продлится 3 дня", - уточнил Шевчук.

Шевчук пояснил, что большинство людей видели на стенах непонятные надписи, но не все знают что это.

"Видимо, все оболонцы замечали непонятные надписи на асфальте, зданиях, заборах. Если кто не в курсе, это не граффити и даже не вандализм. Это адреса Telegram-каналов, где все желающие, в том числе дети и подростки, могут приобрести наркотики. Такие надписи можно встретить где угодно, но особого расцвета явление приобрело именно на Оболони. Этому необходимо положить конец", - сказал он.

Фото: facebook.com/shevchukoleksiy

Команда Алексея Шевчука организовала данное мероприятие совместно с общественной организацией "Рух змін", основанной бывшими наркозависимыми, которые сейчас противодействуют продаже наркотиков и всеми методами борются с распространителями.



"Они ("Рух змін") - активисты, борющиеся с наркоманией и негодяями, которые привлекают к ней детей. То дело нехитрое - детское любопытство срабатывает безотказно. А чем эти "шалости" могут закончиться, вы знаете лучше меня", - уточнил Шевчук.

Фото: facebook.com/shevchukoleksiy

За 3 дня акции неравнодушные активисты проинспектировали 15 улиц и уничтожили более 100 надписей с адресами.

"Молодежь должна учиться, заниматься спортом, развиваться, путешествовать, а не экспериментировать с собственным здоровьем и психикой. Наркозависимые должны проходить обязательное лечение и реабилитацию. А те, кто продает наркотики, особенно, несовершеннолетним, - отбывать уголовное наказание по полной программе", - заявил Шевчук.

Первая акция длилась с 9 по 11 сентября, к организаторам присоединились и жители Оболони. Активисты обещают проводить такие мероприятия на регулярной основе.

Фото: facebook.com/shevchukoleksiy

По оценочным данным, в Украине 346 тыс. человек употребляют инъекционные наркотики, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ число лиц, зависимых от наркотиков, гораздо больше. Основные потребители - молодые люди трудоспособного возраста.

В Министерстве внутренних дел Украины обещали ввести ответственность за рекламу наркотиков.

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