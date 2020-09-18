Сегодня ночью Украину накроют первые заморозки

В субботу ночью, 19 сентября, в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0…-3 градусов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"В столице 19 сентября ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем ​​18-20 градусов. Осадки не ожидаются", - говорится в сообщении.

Также, по данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей.

Как сообщали Українські Новини, завтра, 19 сентября, на территории западных областей днем температура воздуха повысится до 16-22 градусов тепла, а ночью - до 5-8. На севере, востоке и в центральных областях днем будет 17-20 градусов тепла, а ночью – 5-7 градусов выше нуля. На юге днем ожидается 19-22 градуса тепла, ночью – +7...+11.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о резком похолодании и первых заморозках с 18 до 19 сентября.

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