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18 сентября 2020, пятница, 21:51 1199
Общество 2020-09-18T21:51:19+03:00
Українські Новини
Сегодня ночью Украину накроют первые заморозки

Сегодня ночью Украину накроют первые заморозки

Ольга Фандорина
Погода, Заморозки, погода в Украине, Заморозки в Украине, Заморозки в сентябре
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

В субботу ночью, 19 сентября, в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0…-3 градусов. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"В столице 19 сентября ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.  Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем ​​18-20 градусов. Осадки не ожидаются", - говорится в сообщении.

Также, по данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей.  

Как сообщали Українські Новини, завтра, 19 сентября, на территории западных областей днем температура воздуха повысится до 16-22 градусов тепла, а ночью - до 5-8. На севере, востоке и в центральных областях днем будет 17-20 градусов тепла, а ночью – 5-7 градусов выше нуля. На юге днем ожидается 19-22 градуса тепла, ночью – +7...+11.

 Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о резком похолодании и первых заморозках с 18 до 19 сентября.

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