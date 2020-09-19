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19 сентября 2020, суббота, 06:00 1039
Финансы 2020-09-19T06:30:02+03:00
Українські Новини
Помощь на оплату коммуналки выросла. Где в Украине самые большие субсидии

Помощь на оплату коммуналки выросла. Где в Украине самые большие субсидии

Кира Молчанова
Минфин, Субсидия, Субсидии, начисление субсидий
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

В августе этого году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,946 млн украинцев. Это почти на 8% больше, чем помощь, которую получили нуждающиеся люди в предыдущем месяце.

Такие данные опубликовало Министерство социальной политики Украины.

Средний размер назначенной помощи вырос до 279,8 грн. В июле он был меньше – только 256,73 грн. При этом по регионам размер субсидий распространялся неравномерно. Самую большую помощь получали в Киеве – 488,21 грн, а самые маленькие субсидии – в Закарпатской области, 149,42 грн.

Всего на жилищные субсидии в августе государство потратило 417,02 млн грн. Из этой суммы 405,3 млн грн субсидианты получили в наличной форме, а 11,7 млн грн – в безналичной.

В августе за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 24,2 тыс. домохозяйств. Помощь была назначена 9,9 тыс. семей.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,2 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен. Поэтому некоторые категории льготников могут потерять финансовую помощь с началом отопительного сезона. Это почти 20% субсидиантов.

Кроме того, субсидию можно потерять, изменив поставщика газа

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