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20 сентября 2020, воскресенье, 06:00 7264
Общество 2020-09-20T07:15:02+03:00
Українські Новини
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев

Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев

Кира Молчанова
Торговля, Акция, Супермаркет, Обман, Супермаркеты
Молочные продукты в магазинах. Фото: АПМ
Молочные продукты в магазинах. Фото: АПМ

Обмануть могут не только квартирные воры, которые хитростью проникают в дома людей, но и владельцы супермаркетов, причем делают это вполне законно. Есть несколько способов заставить Покупателя потратить больше, чем он рассчитывал. Об этом рассказало издание "РБК-Украина".

Акции в супермаркетах не всегда несут выгоду для бюджета. Как правило, снижая цены на "аукционный товар", торговые сети поднимают цену на что-то другое. В результате покупатель тратит больше, чем он потратил бы в "неакционный" день, а магазин получает сверхприбыли на каком-то другом товаре.

Пачками круп и муки, где не привычный килограмм, а 900 граммов, уже никого не удивишь. Но супермаркеты пошли дальше. Они выставляют цену в пачке выше, чем цена такого же товара на развес. Выгоднее не лениться и покупать бакалею на развес.

Цены на продукты могут меняться даже в одном супермаркете в течение дня. Например, когда покупателей больше. Поэтому выгоднее ходить за покупками в "непиковые" часы.

Как сообщали Українські Новини, мошенники могут проникнуть в дома пожилых людей под видом соцработников и украсть у них деньги.

На карантине мошенники проникали в дома украинцев под видом санобработки, чтобы украсть ценности.

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