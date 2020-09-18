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18 сентября 2020, пятница, 18:05 120
Экономика 2020-09-18T18:06:08+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" к концу года утвердит проект строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС

"Энергоатом" к концу года утвердит проект строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Атомная энергия, Энергоатом, ХАЭС, Петр Котин
ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует утвердить проект строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) до конца 2020 года.

Об этом временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин сообщил в интервью Українським Новинам.

"До конца текущего года мы хотим выйти на этап окончательного утверждения проекта достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Завершение строительных работ на обоих блоках планируется в 2025 году", - сказал он.

Котин подчеркнул, что общая стоимость достройки составит 76,8 млрд гривен в текущих ценах.

В качестве источников финансирования этого проекта "Энергоатом" рассматривает различные варианты, в том числе собственное инвестирование, привлечение кредитов отечественных и зарубежных банков.

"Также нами были проведены переговоры с зарубежными партнерами: компаниями Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), чешской Škoda JS. Был подготовлен специальный законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС". Он был одобрен на заседании правительства еще летом прошлого года, но пока не рассматривался Верховной Радой", - отметил Котин.

Также он добавил, что принятие закона является ключевым элементом для начала работ по достройке блоков.

В частности, законопроектом предусмотрена локализация в Украине производства оборудования для станции до 70%, что на этапе строительства даст десятки тысяч новых рабочих мест.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго выступает за строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Также Зеленский обсудит с Шмыгалем достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

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