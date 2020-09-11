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11 сентября 2020, пятница, 16:06 504
Экономика 2020-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудит с Шмыгалем достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС

Зеленский обсудит с Шмыгалем достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС

Григорий Яковенко
Энергоатом, ХАЭС, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с премьер-министром Денисом Шмыгалем и временно исполняющей обязанности министра энергетики Ольгой Буславец продолжение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область).

Об этом Зеленский сообщил в ходе своей поездки на ХАЭС, передают Українські Новини.

"Сейчас свяжемся с президентом "Энергоатома" Петром Котиным, Шмыгалем, Буславец и с энергетиками высокого уровня проведем совещание в ближайшие дни, и обязательно подготовим указ от меня относительно мероприятий для поддержки атомной энергетики Украины... и будем говорить о возможности запуска и строительства энергоблоков №3 и №4", - сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что запуск строительства энергоблоков будет способствовать созданию около 100 тыс. рабочих мест.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский впервые за время карантина совершит загранвизит.

Также Зеленский сравнил медреформу с советской электронной игрой "Ну, погоди!".

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