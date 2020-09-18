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18 сентября 2020, пятница, 17:47 57
Экономика 2020-09-18T17:48:08+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" призывает правительство к скорейшему списанию долгов старого рынка электоэнергии

"Энергоатом" призывает правительство к скорейшему списанию долгов старого рынка электоэнергии

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Долги, Энергоатом, Петр Котин
"Энергоатом".

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" призывает правительство к скорейшему выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения возникшей на оптовом рынке электроэнергии задолженности государственного предприятия "Энергорынок".

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Объем задолженности "Энергоатома" перед подрядчиками и поставщиками равняется сумме долга за 8 месяцев текущего года перед нами – а это 9,5 млрд гривен. Добавьте сюда 11,7 млрд прошлогодней задолженности "Энергорынка" и получится 21 млрд долгов", - сказал он.

Котин подчеркнул, что главное сейчас - начать выполнять принятый в июне закон о мероприятиях по погашению задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

"Уже три месяца как действует закон, а правительство до сих пор не приняло нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации, в частности механизмы возврата долгов "Энергоатома" за отпущенную электроэнергию", - отметил он.

При этом Котин добавил, что другие необходимые меры для стабилизации ситуации в "Энергоатоме" были приняты.

"Изменена текущая модель ВСО и исключено участие ГП "Гарантированный покупатель" в качестве посредника при продажах электроэнергии АЭС бытовым потребителям. Увеличена доля продаж электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров до 40%", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, игроки рынка задолжали "Энергоатому" 20,6 млрд гривен.

Также Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

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