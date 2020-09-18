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18 вересня 2020, пʼятниця, 17:47 12
Економіка 2020-09-18T20:00:03+03:00
Українські Новини
"Енергоатом" закликає уряд до швидкого списання боргів старого ринку електроенергії

"Енергоатом" закликає уряд до швидкого списання боргів старого ринку електроенергії

Григорий Яковенко
Енергоатом, Заборгованість, Петро Котин
"Енергоатом".

Тимчасово виконуючий обов'язки президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котин закликає уряд до швидкого випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості державного підприємства "Енергоринок", що виникла на оптовому ринку електроенергії .

Про це він повідомив у інтерв'ю Українським Новинам.

"Обсяг заборгованості "Енергоатому" перед підрядниками і постачальниками дорівнює сумі боргу за 8 місяців поточного року перед нами - а це 9,5 млрд гривень. Додайте сюди 11,7 млрд минулорічної заборгованості "Енергоринку" і вийде 21 млрд боргів", — сказав він.

Котин підкреслив, що головне зараз - почати виконувати прийнятий в червні закон про заходи щодо погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії.

"Уже три місяці як діє закон, а уряд до цих пір не прийняв нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації, зокрема механізмів повернення боргів "Енергоатому" за відпущену електроенергію", - зазначив він.

При цьому Котин додав, що інші необхідні заходи для стабілізації ситуації в "Енергоатомі" були прийняті.

"Змінено поточну модель ВСО і виключено участь ДП "Гарантований покупець" як посередника при продажі електроенергії АЕС побутовим споживачам. Збільшено частку продажів електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, гравці ринку заборгували "Енергоатому" 20,6 млрд гривень.

Також заборгованість українців за електроенергію зросла до 33,6 млрд гривень.

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