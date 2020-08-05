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  • Около 7 млн ​​литров алкоголя и спирта изъяла ГФС в I полугодии, - и.о. главы службы Сергей Солодченко
05 августа 2020, среда, 12:11 600
Экономика 2020-08-05T12:30:01+03:00
Українські Новини
Около 7 млн ​​литров алкоголя и спирта изъяла ГФС в I полугодии, - и.о. главы службы Сергей Солодченко

Около 7 млн ​​литров алкоголя и спирта изъяла ГФС в I полугодии, - и.о. главы службы Сергей Солодченко

Сергей Паламаренко
Налоги, Алкоголь, Акциз, ГФС, Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

По данным официального портала ГФС, в первом полугодии 2020 налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 1,5 млн литров спирта и 5,5 млн литров алкогольных напитков, из которых 75% и 84% реализовывались через сеть Интернет. Об этом сообщил исполняющий обязанности Председателя ГФС Украины Сергей Солодченко во время онлайн-конференции.

"Незаконная торговля подакцизными товарами через Интернет - одна из отдельных проблем, которая беспокоит не только фискальную, но и налоговую службу, профильный комитет Верховной Рады Украины и легальных производителей, продукцию которых подделывают и реализуют потребителям, нанося значительный ущерб государству. Коварство этого явления еще и в том, что употребление такой продукции угрожает жизни и здоровью людей", - отметил Сергей Солодченко.

Руководитель службы сообщил, что чаще всего фальсифицированный алкоголь продается в бумажных упаковках. При этом в Украине запрещено разливать крепкие напитки в подобную тару.

"Бумажные пакеты емкостью литр, два, пять, в которых разлит крепкий алкоголь - это 100% фальсификат. Такие товары всегда реализуются именно через Интернет", - рассказал исполняющий обязанности Председателя ГФС.

Государственная фискальная служба уже обращалась в Министерство финансов Украины и профильный комитет Верховной Рады Украины с предложением ввести прямой запрет онлайн торговли спиртом, алкогольными напитками и табачными изделиями. Сейчас препятствием являются иностранные серверы "интернет-витрин", которые невозможно заблокировать только силами ГФС.

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