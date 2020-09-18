В карантин американцы стали переходить на "безалкогольный алкоголь"

Пока в Украине дорожают спиртные напитки, в Соединенных Штатах Америки набирает популярность новый "альтернативный алкоголь". Об этом пишет The Bell.

Так, сообщается, что данные напитки по вкусу и запаху напоминают спиртное, однако являются безалкогольными.

Отмечается, что такая альтернатива спиртному является на самом деле не более чем дорогой ароматизированной водой, но, по прогнозам исследовательской компании IWSR, продажи альтернативных спиртных напитков в следующие пять лет удвоятся.

Кроме того, список лучших безалкогольных "алкогольных" напитков составил Bloomberg: там есть и джин, и текила, и даже безалкогольный Aperol Spritz.

Как сообщали Українські Новини, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко предлагает Верховной Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в розничных магазинах на всей территории Украины с 22:00 до 10:00.

Также в Украине, по данным Государственной службы статистики, стоимость водки увеличилась на 12%. Цена за бутылку водки объемом 0,5 литров в июне этого года составляла в среднем 92,13 гривен, в то время как в июне прошлого года – 81,9 гривен.

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