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18 сентября 2020, пятница, 16:08 350
Президент 2020-09-18T16:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана

Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана

Ольга Фандорина
Новый год, Евреи, Рош Ха-Шана, Владимир Зеленский
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) и выразил надежду на возвращение к привычному ритму жизни в следующем году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5781", - отметил глава государства.

Президент выразил надежду на то, что новый год будет легче, чем уходящий.

"Для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника... Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей. Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

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