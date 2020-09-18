"Фармак" и СУП призывают бизнес следовать целям устойчивого развития

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) и Союз украинских предпринимателей призывают бизнес следовать целям устойчивого развития.

Об этом говорится в сообщении на странице СУП в Facebook.

Согласно сообщению, СУП запустила новый формат мероприятий для предпринимателей - Клуб устойчивого развития.

В сообщении отмечается, что устойчивое развитие бизнеса, наличие стратегии устойчивого развития сегодня во многом определяют будущее государства, а экологические подходы являются одним из важных конкурентных преимуществ услуги или товара.

"В настоящее время человечество использует эквивалент 1,7 планет, чтобы обеспечить ресурсы, необходимые для производства товаров и поглощения отходов. Это значит, что уже сейчас Земле необходимо полтора года, чтобы восстановить то, что используется в течение года", - рассказала спикер и руководитель Клуба устойчивого развития, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

При этом на Западе понимание важности устойчивости для предприятий пришло.

Эксперты PwC проанализировали документы тысячи компаний из 31 страны. 72% из них упоминают Цели устойчивого развития в финансовой или нефинансовой отчетности, а каждый пятый топ-менеджер ссылается на них в своих публичных выступлениях.

Согласно опросу Morgan Stanley's, 71% инвесторов считают, что компании, которые ставят перед собой экологические и социальные цели, зарабатывают больше.

В свою очередь генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук отметила, что сегодня 71 украинская компания является членом Глобального договора. Всего в стране задекларировано 169 задач Устойчивого развития.

"По статистике ООН, если бизнес построен на идеях устойчивого развития, он растет в 2-3 раза быстрее", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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