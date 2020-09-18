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18 сентября 2020, пятница, 09:54 117
Общество 2020-09-18T09:54:08+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине. Какие области попали в "красную" и "оранжевую" зоны

Карантин в Украине. Какие области попали в "красную" и "оранжевую" зоны

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, зоны карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

С понедельника, 14 сентября, в Украине действует обновленное эпидемическое зонирование, согласно которому, Киев попал в "оранжевую" зону карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

Так, к "красной зоне" отнесены:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чорткив, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чорткивский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

К "оранжевой зоне" относятся:

  • города Винница, Козятин и Винницкий район Винницкой области;
  • Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смилянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

В "желтую зону" вошли:

  • города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
  • город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге мужчина с COVID-19 покончил жизнь самоубийством в больнице.

Также накануне украинские медики заявили о случае повторного заражения коронавирусом у человека, который в начале лета смог выздороветь после COVID-19.

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