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18 сентября 2020, пятница, 06:30 221
Экономика 2020-09-18T07:45:02+03:00
Українські Новини
Фермеры продают тепличные томаты дешевле, чем в прошлом году и готовы снижать цены еще

Фермеры продают тепличные томаты дешевле, чем в прошлом году и готовы снижать цены еще

Кира Молчанова
Томаты, Помидоры, цены на овощи, цены на томаты, Цены на помидоры
Томаты. Фото: Pixabay
Томаты. Фото: Pixabay

Снижение цен на томаты на украинском рынке специалисты наблюдают с середины августа. На текущей неделе падение цен возобновилось: комбинаты начали распродавать помидоры второго оборота. При этом цены на них с каждым днем ползут вниз.

Об этом рассказали специалисты EastFruit.

"Только за последнюю неделю тепличный томат в Украине подешевел в среднем на 19%. Сегодня тепличные комбинаты уже готовы вести реализацию данной продукции по 12-18 грн/кг ($0,43-0,64/кг), а цены на томат открытого грунта стартуют от 5 грн/кг ($0,18/кг)", — говорится в мониторинге.

Эксперты подчеркивают, что тепличные томаты падают в цене из-за высокого предложения. Фермеры начали выращивать больше помидоров как в теплицах, так и на грунте. Спрос на этот продукт не вырос, так что цены пришлось снижать.

Дошло до того, что цена на томаты в тепличных комбинатах Украины уже в среднем на 10% ниже, чем в середине сентября 2019 года. Она может упасть еще, если спрос не вырастит, а предложение не уменьшится.

Как сообщали Українські Новини, в первой половине сентября оптовые цены на огурцы снизились на 33% до 14 гривен/кг, а на виноград повысились на 33% до 50 гривен/кг.

Также благодаря импорту почти в полтора раза снизились цены на яблоки.

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