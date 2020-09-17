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  • На реализацию пшеницы, кукурузы и молока могут существенно снизить ставку НДС
17 сентября 2020, четверг, 20:40 75
Экономика 2020-09-17T20:42:28+03:00
Українські Новини
На реализацию пшеницы, кукурузы и молока могут существенно снизить ставку НДС

На реализацию пшеницы, кукурузы и молока могут существенно снизить ставку НДС

Ольга Фандорина
НДС, Зерновые культуры, Снижение НДС
Пшеница
Пшеница

Верховная Рада намерена снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, кукурузы и молока.

За принятие за основу соответствующего законопроекта № 3656 проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, снижение ставки НДС предусмотрено по операциям с крупным рогатым скотом, свиньями, цельным молоком и сливками, пшеницей, рожью, ячменем, овсом, кукурузой, соевыми бобами, семенами льна и рапса, подсолнечником, другими масличными культурами, сахарной свеклой.

Согласно пояснительной записке, анализ, проведенный ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса" на основании данных Министерства сельского хозяйства США и операторов рынка по отдельным видам масличных и зерновых культур (подсолнечник, рапс, кукуруза), показывает, что снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по их реализации не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений НДС для одной из заинтересованных сторон (государство и предприятие).

Отмечается, что доходность выращивания таких культур и сальдо доходов бюджета останутся без изменений.

При этом предполагается, что перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский, который ранее назвал причину своего увольнения, заявляет, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно.

Ранее в Украине заблокировали схему злоупотреблений с НДС, нанесшую вреда бюджету на 9 млрд гривен.

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