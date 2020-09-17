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  • У пострадавших в ресторане "Канапа" – шок и ожоги. Названы предварительные причины взрыва
17 сентября 2020, четверг, 19:40 145
Происшествия 2020-09-17T20:00:02+03:00
Українські Новини
У пострадавших в ресторане "Канапа" – шок и ожоги. Названы предварительные причины взрыва

У пострадавших в ресторане "Канапа" – шок и ожоги. Названы предварительные причины взрыва

Кира Молчанова
Киев, Взрыв, Ресторан, Взрыв в ресторане, Дмитрий Борисов
Пожарные возле ресторана
Пожарные возле ресторана "Канапа". Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве

В результате взрыва в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве пострадали 3 человека, у которых теперь шок и ожоги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве.

Двух из пострадавших работников кухни отвезли в больницу с ожогами. Третья сотрудница от госпитализации отказалась и получила необходимую помощь на месте.

Причиной взрыва могли стать 4 бытовых газовых баллончика по 0,75 литров каждый. Они стояли возле печи и взорвались от сильного нагрева.

На ликвидацию пожара спасатели потратили около 15 минут. Окончательная причину ЧП установят правоохранители.

Владелец ресторана Дмитрий Борисов рассказал журналистам издания "Гордон", что взорваться могли горелки для приготовления блюд в огне. Сейчас ресторан закрыли.

"Мы ждем результатов экспертизы о том, что стало причиной взрыва. Это точно не газ, поскольку на кухне нет газового оборудования. Есть подозрение, что это фламбираторы. Пока ресторан закрыт, мы делаем все, чтобы выяснить ситуацию", – рассказал Борисов.

Как сообщали Українські Новини, в Полиции заявляли о двух пострадавших от взрыва, который прогремел примерно в 16.00 на кухне ресторана.

Ранее в Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

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