"Фармак" открыл первый в Украине мобильный фармацевтический музей

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) открыла инновационный музей фармацевтики, который в ближайшее время посетит крупнейшие города страны с целью популяризации науки.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в мобильном музее на тачскрине можно ознакомиться с историей фармацевтики Украины и узнать принцип действия лекарственных средств на модели "Карта лекарств".

"С помощью VR-технологии и специальной игры с дополненной реальностью посетители смогут принять участие в игровом процессе изготовления лекарств, а в кинотеатре увидеть полезные видео о науке, фармацевтике, "Фармак" и др. Также в музее будет представлена инсталляция – клетка человека. А остановить мгновение и оставить на память фото можно в креативной фотозоне с изображением ДНК человека", - говорится в сообщении.

Часть экспонатов музея будет представлена в "Музее науки", который в ближайшее время откроется на ВДНХ.

"В этом году "Фармак" празднует 95 лет. За это время произошло очень много изменений вокруг и внутри предприятия. Менялась страна, строй, руководители. Однако неизменным оставался научный подход к изготовлению лекарств. За эти годы мы четко осознали, что для фармацевтики и для промышленности в целом научная составляющая крайне важна. Мы много говорим о науке в этом году. "Фармак" уже выпустил книгу об украинских ученых, изменивших мир. Сегодня мы открываем музей фармацевтики. Почему мы столько внимания уделяем возрождению отечественной научной школы? Потому что будущее нашего бизнеса – за прорывными открытиями и разработками. И мы заинтересованы, чтобы они происходили именно в Украине. Чтобы у нас на предприятии работали лучшие сотрудники со всего мира, которые выбрали "Фармак" среди других глобальных фармгигантов, потому что именно здесь, в Украине, они могут себя лучше реализовать. И это не только наши мечты", - отметил исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, при правильной политике поддержки отечественной науки Украина может стать одним из мировых R&D-центров, поскольку фундамент уже заложен.

""Фармак" ежегодно выпускает на рынок около 20 новых сложнокомпонентных лекарственных средств. В научные разработки компания инвестирует примерно 15 млн долларов США в год. "Фармак" сотрудничает с шестью ведущими вузами Украины. В этом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук. Уже несколько лет "Фармак" проводит "Школу молодого ученого", со стремлением возродить научный потенциал нашей страны. В компании работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук", – отметил Костюк.

Как сообщали Українськi Новини, за последние 5 лет инвестиции АО "Фармак" в научно-технический комплекс составили 3,4 млрд гривен.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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