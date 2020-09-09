За последние 5 лет инвестиции АО "Фармак" в научно-технический комплекс составили 3,4 млрд гривен

За последние 5 лет инвестиции крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд гривен.

Об этом в ходе финальной программы Young SDG Innovators сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Наша миссия - делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами. Она соответствует третьей Цели устойчивого развития. Для ее достижения мы инвестируем в науку, производство, инновации, R&D. Компания ежегодно реинвестирует в развитие около 95% прибыли. За последние 5 лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд гривен», - сказал он.

Костюк отметил, что расширение производства позволило увеличить объемы выпускаемой продукции на 35%, уменьшив при этом потребление газа на 76%, электроэнергии на 64% на гривну выпущенной продукции.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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