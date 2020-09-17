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17 сентября 2020, четверг, 14:42 348
Общество 2020-09-17T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Раде выступили за отмену монетизации "пакета малыша". Как будет выдаваться одноразовая помощь

В Раде выступили за отмену монетизации "пакета малыша". Как будет выдаваться одноразовая помощь

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Пакет малыша, Монетизация пакета малыша
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена закрепить на законодательном уровне обязательность предоставления "пакета малыша" в натуральном виде.

За принятие законопроекта №3006а за основу проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается отнести на законодательном уровне к видам государственной помощи семьям с детьми выдачу одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

При этом "пакеты малыша" будут выдаваться в заведении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения охраны здоровья, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "пакет малыша" его выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

"Пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

Размер стоимости и комплектация "пакета малыша" утверждается Министерством социальной политики.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов поддержало предложение Минсоцполитики и присоединилось к разработке процедуры монетизации единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша".

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года.

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