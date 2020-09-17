В Раде выступили за отмену монетизации "пакета малыша". Как будет выдаваться одноразовая помощь

Верховная Рада намерена закрепить на законодательном уровне обязательность предоставления "пакета малыша" в натуральном виде.

За принятие законопроекта №3006а за основу проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



Законопроектом предлагается отнести на законодательном уровне к видам государственной помощи семьям с детьми выдачу одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".



При этом "пакеты малыша" будут выдаваться в заведении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения охраны здоровья, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.



В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "пакет малыша" его выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.



"Пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.



Размер стоимости и комплектация "пакета малыша" утверждается Министерством социальной политики.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов поддержало предложение Минсоцполитики и присоединилось к разработке процедуры монетизации единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша".



Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года.

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