Европарламент выдвинул оппозицию Беларуси на премию Сахарова

Белорусская оппозиция с высокой вероятностью получит премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

Об этом в соцсети Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Уже "подтверждено": белорусская оппозиция в этом году выигрывает премию Сахарова с поддержкой 3 основных политических групп (Европарламента)", - сообщил корреспондент.





now "confirmed": the #Belarus opposition will win the #SakharovPrize this year with 3 major political groups backing the nomination https://t.co/WL44uEF6H8 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 17, 2020



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году премию Сахарова получил Олег Сенцов, который на тот момент находился в российской тюрьме. Премию имени Сахарова вручают за значительный вклад в борьбу за права человека.



В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал уйгурский ученый, отбывающий пожизненный срок в Китае. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Размер вознаграждения составляет €50 тыс.

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