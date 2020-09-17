подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 14:21 7
Европа 2020-09-17T14:22:12+03:00
Українські Новини
Европарламент выдвинул оппозицию Беларуси на премию Сахарова

Европарламент выдвинул оппозицию Беларуси на премию Сахарова

Валерия Драгомирова
Оппозиция, Беларусь, премия Сахарова, Протесты в Беларуси
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

Белорусская оппозиция с высокой вероятностью получит премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

Об этом в соцсети Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Уже "подтверждено": белорусская оппозиция в этом году выигрывает премию Сахарова с поддержкой 3 основных политических групп (Европарламента)", - сообщил корреспондент.


Как сообщали Українські Новини, в 2018 году премию Сахарова получил Олег Сенцов, который на тот момент находился в российской тюрьме. Премию имени Сахарова вручают за значительный вклад в борьбу за права человека.

В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал уйгурский ученый, отбывающий пожизненный срок в Китае. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Размер вознаграждения составляет €50 тыс.

Больше новостей о: Оппозиция Беларусь премия Сахарова Протесты в Беларуси

Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение ...
"Голос" перешел в оппозицию
Офис Президента связал ситуацию с хасидами на гран...
США поздравили Сенцова с присуждением ему премии С...
В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок
Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков
Новости
Европарламент выдвинул оппозицию Беларуси на премию Сахарова 14:21
Рада приняла закон о разведке. Приоритетные задания будет определять Президент 14:10
Критика законопроекта построена на "магическом мышлении", – Соколов о снижении НДС для аграриев 13:57
В Киевской области рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки: умерли четыре человека 13:47
Всемирный банк назвал инвестиции, которые являются ключевыми для экономического роста в условиях COVID-19 13:40
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину 19:48
больше новостей
Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok