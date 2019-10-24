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24 октября 2019, четверг, 14:58 16
Общество 2019-10-24T14:59:12+03:00
Українські Новини
Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский ученый, отбывающий пожизненный срок в Китае

Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский ученый, отбывающий пожизненный срок в Китае

Премия имени Сахарова, Ильхама Тохти, Давид Сассоли
Лауреат премии Сахарова. Фото: Twitter/ David Sassoli
Лауреат премии Сахарова. Фото: Twitter/ David Sassoli

Европейский парламент объявил лауреатом премии имени Сахарова уйгурского ученого Ильхама Тохти, который пятый год отбывает пожизненный срок в Китае по обвинениям в сепаратизме.

Об этом сообщил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Twitter.

Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае.

Коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты.

На премию номинировались убитая в 2018 году бразильская правозащитница Мариэлла Франко, эко-активист Клауделиса Сильва дос Сантос, борец за права индейцев Бразилии вождь Роани и пятеро кенийских студентов из группы Restorers.


Премию вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Размер вознаграждения составляет €50 тыс.


Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Олег Сенцов получил премию Сахарова

Кроме того, Сенцову лично вручит премию Сахарова Президент Европарламента.

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