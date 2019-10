Лауреатом премии Сахарова стал уйгурский ученый, отбывающий пожизненный срок в Китае

Об этом сообщил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Twitter.

Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае.

Коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты.

На премию номинировались убитая в 2018 году бразильская правозащитница Мариэлла Франко, эко-активист Клауделиса Сильва дос Сантос, борец за права индейцев Бразилии вождь Роани и пятеро кенийских студентов из группы Restorers.



Премию вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Размер вознаграждения составляет €50 тыс.

Very pleased to announce that Ilham Tohti is the 2019 #SakharovPrize winner. He has dedicated his life to advocating for the rights of China’s Uyghur minority, but was sentenced to life in prison in 2014. We demand his immediate release https://t.co/Bwx7KADppF #FreeIlhamTohti pic.twitter.com/Z5Q3a6yx8p