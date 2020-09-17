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17 сентября 2020, четверг, 21:00 28 Карта
Общество 2020-09-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
Ударят заморозки до -3. В Украину идет похолодание с резким снижением температуры

Ударят заморозки до -3. В Украину идет похолодание с резким снижением температуры

Надежда Комендантова
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Заморозки. Фото: nsn.fm
Заморозки. Фото: nsn.fm

В то время, как из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3, в пятницу, 18 сентября в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой дождь, в Житомирской области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Житомирской и Киевской областях +3…+8 градусов; днем +10…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Днепропетровской и Кировоградской областях +7…+12 градусов; днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

17 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов.

Погода в Украине 18 сентябряПогода в Украине 18 сентября.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали аномально жаркий сентябрь.

 

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