Sony назвала цены и дату начала продаж PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала дату старта продаж и цену игровой консоли PlayStation 5.

Об этом говорится на сайте PlayStation.



Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что начиная с 12 ноября PS5 будет доступна на семи ключевых рынках: в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Во всем остальном мире консоль поступит в продажи 19 ноября.



В ноябре также станет доступна линейка аксессуаров нового поколения. Цена контроллера DualSense $69,99.

Сама PlayStation 5 представлена в двух вариантах: Digital Edition без привода для физических носителей за $399 и PS5 с дисководом за $499.

Предзаказ игровой консоли уже доступен в некоторых магазинах.

Технические характеристики PlayStation 5

Технические характеристики беспроводного контроллера DualSense



Как сообщали Українські Новини, в 2013 году Sony представила PlayStation 4. В сентябре 2012 компания Sony представила версию игровой консоли PlayStation 3 в сверхтонком корпусе.



Ранее в центре Киева провели съемки промо для PlayStation 4. съемки проходили вблизи станции метро "Дворец спорта", на парковке торгового центра "Украина" и возле Университета КПИ.

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