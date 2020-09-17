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17 сентября 2020, четверг, 10:50 99
Технологии 2020-09-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Sony назвала цены и дату начала продаж PlayStation 5

Sony назвала цены и дату начала продаж PlayStation 5

Валерия Драгомирова
Sony, PlayStation, PlayStation 5
PlayStation 5. Фото: blog.playstation
PlayStation 5. Фото: blog.playstation

Японская компания Sony анонсировала дату старта продаж и цену игровой консоли PlayStation 5.

Об этом говорится на сайте PlayStation.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что начиная с 12 ноября PS5 будет доступна на семи ключевых рынках: в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Во всем остальном мире консоль поступит в продажи 19 ноября.

В ноябре также станет доступна линейка аксессуаров нового поколения. Цена контроллера DualSense $69,99.

Сама PlayStation 5 представлена в двух вариантах: Digital Edition без привода для физических носителей за $399 и PS5 с дисководом за $499.

Предзаказ игровой консоли уже доступен в некоторых магазинах.

Технические характеристики Технические характеристики PlayStation 5

Технические характеристики беспроводного контроллера DualSenseТехнические характеристики беспроводного контроллера DualSense


Как сообщали Українські Новини, в 2013 году Sony представила PlayStation 4. В сентябре 2012 компания Sony представила версию игровой консоли PlayStation 3 в сверхтонком корпусе. 

Ранее в центре Киева провели съемки промо для PlayStation 4. съемки проходили вблизи станции метро "Дворец спорта", на парковке торгового центра "Украина" и возле Университета КПИ. 

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