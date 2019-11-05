Каскадеры, массовка и взломанные стены: в центре Киева провели съемки нового промо для PlayStation 4

Новый промо-ролик для консоли PlayStation 4, опубликованный 4 ноября компанией Sony, сняли в Киеве. Об этом сообщает The Village. Так, при просмотре опубликованного видео можно заметить, что съемки проходили вблизи станции метро "Дворец спорта", на парковке торгового центра "Украина" и возле Университета КПИ. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_--zg6Ycnvs#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Отмечается, что съемки проходили в августе в течение четырех дней. Кроме того, согласно данным продакшн-студии Radioaktive Film, в кадре было разбито 20 автомобилей, взломано 11 стен. Также к съемкам было привлечено 300 человек массовки и 23 каскадера. Как сообщали Українські Новини, в Apple показали новую рекламу беспроводных наушников AirPods - Bounce, которую сняли в Киеве. В ее создании также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Ранее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Также Twenty One Pilots выпустили клип Nico and the Niners, отснятый в Киеве. А Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.