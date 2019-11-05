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05 ноября 2019, вторник, 21:00 84
Жизнь 2019-11-05T21:01:37+02:00
Українські Новини
Каскадеры, массовка и взломанные стены: в центре Киева провели съемки нового промо для PlayStation 4

Каскадеры, массовка и взломанные стены: в центре Киева провели съемки нового промо для PlayStation 4

Sony, PlayStation 4, съемки в Киеве

Новый промо-ролик для консоли PlayStation 4, опубликованный 4 ноября компанией Sony, сняли в Киеве. Об этом сообщает The Village.

Так, при просмотре опубликованного видео можно заметить, что съемки проходили вблизи станции метро "Дворец спорта", на парковке торгового центра "Украина" и возле Университета КПИ.

Отмечается, что съемки проходили в августе в течение четырех дней.

Кроме того, согласно данным продакшн-студии Radioaktive Film, в кадре было разбито 20 автомобилей, взломано 11 стен. Также к съемкам было привлечено 300 человек массовки и 23 каскадера.

Как сообщали Українські Новини, в Apple показали новую рекламу беспроводных наушников AirPods - Bounce, которую сняли в Киеве. В ее создании также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film.

Ранее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве

Также Twenty One Pilots выпустили клип Nico and the Niners, отснятый в Киеве.

А Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.

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