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17 вересня 2020, четвер, 10:50 4
Технології 2020-09-17T11:45:01+03:00
Українські Новини
Sony назвала ціни і дату початку продажів PlayStation 5

Sony назвала ціни і дату початку продажів PlayStation 5

Валерия Драгомирова
Sony, PlayStation, PlayStation 5
PlayStation 5. Фото: blog.playstation
PlayStation 5. Фото: blog.playstation

Японська компанія Sony анонсувала дату старту продажів і ціну ігрової консолі PlayStation 5 після того, як в центрі Києва провели зйомки нового промо для PlayStation 4.

Про це йдеться на сайті PlayStation .


Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан повідомив, що починаючи з 12 листопада PS5 буде доступна на семи ключових ринках: у США, Японії, Канаді, Мексиці, Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї. У всьому іншому світі консоль надійде в продаж 19 листопада.

У листопаді також стане доступна лінійка аксесуарів нового покоління. Ціна контролера DualSense $69,99.

Сама PlayStation 5 представлена ​​в двох варіантах: Digital Edition без приводу для фізичних носіїв за $399 і PS5 з дисководом за $499.

Передзамовлення ігрової консолі вже доступний в деяких магазинах.

Технічні характеристики Технічні характеристики PlayStation 5

Технічні характеристики бездротового контролера DualSenseТехнічні характеристики бездротового контролера DualSense


Як повідомляли Українські Новини, в 2013 році Sony представила PlayStation 4. У вересні 2012 року компанія  Sony представила версію ігрової консолі PlayStation 3  в надтонкий корпусі. 

Раніше в центрі Києва провели зйомки промо для PlayStation 4. Зйомки проходили поблизу станції метро "Палац спорту", на парковці торгового центру "Україна" і біля Університету КПІ. 

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