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13 октября 2019, воскресенье, 00:05 135
Технологии 2019-10-13T00:05:07+03:00
Українські Новини
Sony выпустит PlayStation 5: чего ожидать от консоли нового поколения

Sony выпустит PlayStation 5: чего ожидать от консоли нового поколения

PlayStation. Фото: pixabay.com
PlayStation. Фото: pixabay.com

В последнюю неделю декабря 2020, на рождественские праздники, компания Sony запланировала релиз игровой консоли следующего поколения PlayStation 5, после того, как решила перезапустить PlayStation Classic в мини-версии

Разработчики предусмотрели SSD-накопитель внутри консоли, который станет ключем к консолям следующих поколений, а также ускорит загрузку конкретных локаций и игр, пишет "Технот" со ссылко на Wired.

Также должна появится аппаратная трассировка лучей, что должно хорошо сказаться на освещении и изображении в отражающих поверхностях, например в зеркалах.

У игрока будет возможность гибкой установки игр (выбирать компоненты одиночной кампании, кооператива или мультиплеера). Можно будет оставить нечто одно или несколько компонентов, видимо, для экономии пространства накопителя. Пользователя ждет обновляемый в реальном времени UI, что будет уведомлять о событиях, где он может участвовать прямо сейчас или в которых участвуют его друзья. Можно будет подключиться к игре своих товарищей или к стриму.

Новой консоли — новый геймпад, внешне они не будет сильно отличаться от актуальных DualShock 4. Должна улучшиться обратная связь и вибрация, так "чтобы можно было прочувствовать силу отдачи от курка оружия".

Как сообщали Українські Новини, в 2013 году Sony представила PlayStation 4. В сентябре 2012 компания Sony представила версию игровой консоли PlayStation 3 в сверхтонком корпусе. 

Тем временем  зависимость от видеоигр ВОЗ признала психическим заболеванием.

 

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