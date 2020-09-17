подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 09:42 352
Шоу-бизнес 2020-09-17T10:15:13+03:00
Українські Новини
Появился официальный трейлер драмы "Атлантида" Валентина Васяновича

Появился официальный трейлер драмы "Атлантида" Валентина Васяновича

Валерия Драгомирова
Трейлер, Валентин Васянович, Фильм Атлантида

Появился официальный трейлер драмы Валентина Васяновича "Атлантида". Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он одержал историческую для Украины победу. Лента выйдет в украинский прокат 5 ноября.

Об этом пишет "Артхаус Трафик". 

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

"Атлантида" получила широкий международный успех – фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, драму приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии и борется за право представлять Украину на "Оскаре".

Продюсерами ленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки") и Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле"). Международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

Украинская премьера "Атлантиды" состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.



Как сообщали Українські Новини, украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара"

Ранее "Домой" Алиева получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля в Стамбуле.

Больше новостей о: Трейлер Валентин Васянович Фильм Атлантида

Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко
Коронавирус в Украине обновил антирекорд: более 3,5 тысяч новых случаев за сутки
Новости
Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора больше "показательных посадок" 10:39
После статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту вскрыли машину и украли ноутбук, - СМИ 10:33
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко 10:29
Доллары и евро подешевели. Курс валют в обменниках в четверг 10:25
Количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд 10:21
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok