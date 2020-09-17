Появился официальный трейлер драмы "Атлантида" Валентина Васяновича

Появился официальный трейлер драмы Валентина Васяновича "Атлантида". Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где он одержал историческую для Украины победу. Лента выйдет в украинский прокат 5 ноября.

Об этом пишет "Артхаус Трафик".

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

"Атлантида" получила широкий международный успех – фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, драму приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии и борется за право представлять Украину на "Оскаре".

Продюсерами ленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки") и Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле"). Международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

Украинская премьера "Атлантиды" состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.







Как сообщали Українські Новини, украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара".

Ранее "Домой" Алиева получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля в Стамбуле.

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