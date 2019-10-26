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26 октября 2019, суббота, 17:00 211
Общество 2019-10-26T17:00:12+03:00
Українські Новини
"Домой" Алиева получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля в Стамбуле

"Домой" Алиева получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля в Стамбуле

Фильм, Украинское кино, Фильм

Полнометражный дебют "Домой" (EVGE) крымскотатарского режиссера Наримана Алиева признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Награду за лучшую мужскую роль получил исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев. Об этом сообщается на сайте "Артхаус Трафик".

Церемония награждения состоялась 25 октября в Стамбуле. Нариман Алиев лично получил награды. Главную награду режиссеру вручил председатель Международного жюри, филиппинский режиссер и обладатель пальмовой ветви Канн за режиссуру Брийанте Мендоза. 

Международный Босфорский кинофестиваль основан в 2011 году Международной босфорской киноассоциацией (IBCA) с целью развития и продвижения турецкого кинематографа. В этом году фестиваль отметил свою седьмую годовщину и представил зрителям 83 фильма из 25 стран мира. Вместе с украинской лентой за победу в международном конкурсе соревновались еще 8 фильмов.

"Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в картине исполнили известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Атлантида", "Дикое поле"), а его международным продвижением занимается компания Wild Bunch.

Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Фильм получил главные призы Одесского международного кинофестиваля (OIFF) и Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF). "Домой" – украинский претендент на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Также "Домой" признан лучшим полнометражным фильмом года по версии национальной премии кинокритиков "Киноколо".

В украинский прокат "Домой" выйдет 7 ноября.

Также ценителям украинского кино будет интересно почитать, какие фильмы и актеры лучшие в 2019 году.

Так и в октябре 2018 года была вручена первая национальная премия кинокритиков "Киноколо".

Лучшим фильмом года стал "Донбасс" Сергея Лозницы.

Больше новостей о: Фильм Украинское кино Фильм "Домой" Ахтем Сеитаблаев Босфорский кинофестиваль

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