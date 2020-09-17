Министру защиты окружающей среды Абрамовскому за август начислили 53,4 тыс. гривен

Заработная плата министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского за август составила 53,4 тыс. гривен, его заместителей - от 49,3 тыс. до 53,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 53,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.



Должностной оклад Абрамовского, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", составил 47 230 гривен, 6 160 гривен - донассчитана зарплата за июль.



Сумма средств, начисленная министру в августе, составила 53 390 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром после удержания сборов и налогов, составила 42 979 гривен.



Зарплата первого заместителя министра Богдана Боруховского составила 53 390 гривен, заместителей Михаила Хорева - 53 390 гривен, Романа Шахматенко - 53 390 гривен, Александра Краснолуцкого - 49 283 гривны, Ирины Ставчук - 53 390 гривен, Руслана Стрельца - 53 390 гривен, госсекретаря Евдокии Яровой - 53 390 гривен.



Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Верховная Рада назначила заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.



Кроме того, за август у Немчинова из зарплаты высчитали почти 8 тысяч гривен.

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