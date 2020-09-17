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17 сентября 2020, четверг, 08:37 240
Кабмин 2020-09-17T10:45:03+03:00
Українські Новини
Министру защиты окружающей среды Абрамовскому за август начислили 53,4 тыс. гривен

Министру защиты окружающей среды Абрамовскому за август начислили 53,4 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Минэкологии, Роман Абрамовский
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго

Заработная плата министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского за август составила 53,4 тыс. гривен, его заместителей - от 49,3 тыс. до 53,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 53,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Абрамовского, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", составил 47 230 гривен, 6 160 гривен - донассчитана зарплата за июль.

Сумма средств, начисленная министру в августе, составила 53 390 гривен.
Фактическая сумма средств, полученная министром после удержания сборов и налогов, составила 42 979 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Богдана Боруховского составила 53 390 гривен, заместителей Михаила Хорева - 53 390 гривен, Романа Шахматенко - 53 390 гривен, Александра Краснолуцкого - 49 283 гривны, Ирины Ставчук - 53 390 гривен, Руслана Стрельца - 53 390 гривен, госсекретаря Евдокии Яровой - 53 390 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Верховная Рада назначила заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, за август у Немчинова из зарплаты высчитали почти 8 тысяч гривен

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