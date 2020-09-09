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09 сентября 2020, среда, 15:45 1210
Кабмин 2020-09-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Украинцам могут разрешить предъявлять электронный паспорт на внутренних перелетах

Украинцам могут разрешить предъявлять электронный паспорт на внутренних перелетах

Валерия Драгомирова
Электронный паспорт, Авиаперелеты, Внутренние перелеты
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде позволить пассажирам предъявлять электронный паспорт для прохождения контроля на внутренних перелетах.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Согласно ему, предлагается для воздушных перевозок в пределах Украины разрешить пассажирам предъявлять вместо паспорта гражданина Украины в форме карточки и паспорта для выезда за границу, электронный паспорт (е-паспорт) или е-паспорт для выезда за границу.

Таким паспортом является отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карты и паспорте для выезда за границу, оформленном лицу средствами Единого государственного демографического реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).

Такую же функцию предлагают ввести и для членов экипажа.

Как сообщали Українськi Новини, в августе международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ввел регистрацию на внутренние рейсы по электронному паспорту.

22 апреля паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".

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