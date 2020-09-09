Украинцам могут разрешить предъявлять электронный паспорт на внутренних перелетах

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде позволить пассажирам предъявлять электронный паспорт для прохождения контроля на внутренних перелетах. Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини. Согласно ему, предлагается для воздушных перевозок в пределах Украины разрешить пассажирам предъявлять вместо паспорта гражданина Украины в форме карточки и паспорта для выезда за границу, электронный паспорт (е-паспорт) или е-паспорт для выезда за границу. Таким паспортом является отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карты и паспорте для выезда за границу, оформленном лицу средствами Единого государственного демографического реестра, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом). Такую же функцию предлагают ввести и для членов экипажа. Как сообщали Українськi Новини, в августе международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ввел регистрацию на внутренние рейсы по электронному паспорту. 22 апреля паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".