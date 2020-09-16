"Евросолидарность" поддержала Кличко на выборах мэра Киева

Политическая партия "Европейская солидарность" поддержала действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Кличко на выборах мэра столицы, которые запланированы на 25 октября.

Об этом говорится в сообщении партии, передают Українськi Новини.

"Мы поддерживаем действующего городского главу, который реализовал политический курс пятого Президента Украины (Петра Порошенко)", - цитируются в сообщении слова главы Киевской городской организации партии Владимира Прокопива на конференции парторганизации.

Он добавил, что именно команда Порошенко выдвинула Кличко на должность мэра в 2015 году.

При этом Прокопив призвал на выборах в Киевсовет поддержать список "Евросолидарности", тогда как Кличко поддерживает список своей партии УДАР.

Прокопив добавил, что цель "Евросолидарности" не допустить изменений в законе "О столице", которые продвигает партия "Слуга народа" и концентрации власти в одних руках.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов, в том числе местных 25 октября.

Ранее был определен залог для кандидатов на местные выборы.

Кроме того, жена бывшего Президента Петра Порошенко Марина возглавила избирательный список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевский городской совет.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в сентябре вырос на 1,9 процентных пункта до 43,6% по сравнению с июлем, у телеведущего Сергея Притулы рейтинг снизился на 1,8 п. п. до 9,8%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук упал на 2,5 п.п. до 6,9%.

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