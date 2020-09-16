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16 сентября 2020, среда, 16:41 387
Общество 2020-09-16T17:15:19+03:00
Українські Новини
"Евросолидарность" поддержала Кличко на выборах мэра Киева

"Евросолидарность" поддержала Кличко на выборах мэра Киева

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Местные выборы, Петр Порошенко, Евросолидарность, Местные выборы-2020
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Политическая партия "Европейская солидарность" поддержала действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Кличко на выборах мэра столицы, которые запланированы на 25 октября.

Об этом говорится в сообщении партии, передают Українськi Новини.

"Мы поддерживаем действующего городского главу, который реализовал политический курс пятого Президента Украины (Петра Порошенко)", - цитируются в сообщении слова главы Киевской городской организации партии Владимира Прокопива на конференции парторганизации.

Он добавил, что именно команда Порошенко выдвинула Кличко на должность мэра в 2015 году.

При этом Прокопив призвал на выборах в Киевсовет поддержать список "Евросолидарности", тогда как Кличко поддерживает список своей партии УДАР.

Прокопив добавил, что цель "Евросолидарности" не допустить изменений в законе "О столице", которые продвигает партия "Слуга народа" и концентрации власти в одних руках.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов, в том числе местных 25 октября.

Ранее был определен залог для кандидатов на местные выборы.

Кроме того, жена бывшего Президента Петра Порошенко Марина возглавила избирательный список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевский городской совет.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в сентябре вырос на 1,9 процентных пункта до 43,6% по сравнению с июлем, у телеведущего Сергея Притулы рейтинг снизился на 1,8 п. п. до 9,8%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук упал на 2,5 п.п. до 6,9%.

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