У Хмельницькій області Tesla зіткнулася з рейсовим автобусом. Постраждали 8 людей

8 людей отримали травми внаслідок зіткнення рейсового автобуса з автомобілем Tesla в Хмельницькій області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Хмельницької області, передають Українськi Новини.

Аварія сталася 15 вересня близько 18:00 у передмісті Хмельницького, на автодорозі "Чернівці - Житомир".

Зіткнулись рейсовий автобус "ПАЗ 4205" під керуванням 50-річного водія, який рухався по приміському маршруту сполученням "Хмельницький - Карпівці" і автомобіль Tesla під керуванням 31-річного жителя Хмельницького.

У результаті ДТП попередньо 7 пасажирів автобуса і водій легкового авто отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

В аварію потрапили автобус і "Тесла". Фото: Прес-служба Поліції Хмельницької області

Як повідомляли Українськi Новини, 5 людей загинули, 20 госпіталізовані через ДТП у Київській області.

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