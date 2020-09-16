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16 сентября 2020, среда, 21:00 386
Общество 2020-09-16T21:00:01+03:00
Українські Новини
Перед первыми заморозками жара в Украине усилится. Прогноз погоды на 17 сентября

Перед первыми заморозками жара в Украине усилится. Прогноз погоды на 17 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: Валерия Назаренко
Жара. Фото: Валерия Назаренко

17 сентября в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов; днем в Ривненской, Волынской и Львовской областях +17…+23 градуса, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях +21…+26 градусов, в Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +25…+30 градусов; в Сумской области ночью +9..+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, в Луганской области +4…+9 градусов; днем +23…+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, в Одесской области +14…+19 градусов, в Запорожской области +10…+15 градусов; днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

16 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+23 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о резком похолодании и первых заморозках с 18 до 19 сентября.

Также появился предварительный прогноз на всю осень.

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