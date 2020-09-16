"Фармак" обустроил инновационную аудиторию Национального фармацевтического университета

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) обустроила инновационную аудиторию Национального фармацевтического университета.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, торжественное открытие лекционной аудитории кафедры "Технологии фармацевтических препаратов" НФаУ состоялось 15 сентября.

"Роль фармацевта сегодня невозможно переоценить. Все мы видим, как за время пандемии роль отечественного фармпроизводителя выросла для всех стран – не только для Украины. Бесперебойная поставка лекарственных средств – главная задача, с которой мы справляемся. Мы эффективно работали во время карантина, ни на минуту не останавливая производство, и обеспечили защиту для наших сотрудников в этот сложнейший период. "Фармак" обеспечивает необходимыми эффективными и качественными лекарствами жителей Украины и почти 30 стран мира. С начала года мы поставили значительное количество сложных, высокотехнологичных лекарств в Израиль, Сингапур, страны ЕС и СНГ и др", - отметил исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, развитие научного потенциала в Украине – стратегическая задача для государства и бизнеса.

"Нам необходимо сотрудничать с вузами, которые готовят профильных специалистов. Оказывать поддержку научному сообществу, выделять деньги на фундаментальную науку и стимулировать прикладные разработки. Это позволит поддерживать научный процесс в стране и не будет способствовать оттоку специалистов. Мы уверены, что при правильной политике поддержки отечественной науки Украина может стать одним из мировых R&D центров", - отметил Костюк.

По его словам, "Фармак" ежегодно выпускает на рынок около 20 новых сложнокомпонентных лекарственных средств, в научные разработки компания инвестирует примерно 15 млн долларов в год.

"Поэтому мы, как никто, понимаем необходимость поддержки отечественных вузов. "Фармак" сотрудничает с шестью ведущими вузами Украины. Студенты, проходя практику у нас в компании, имеют доступ к современному оборудованию и передовым разработкам. В этом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук. Уже несколько лет "Фармак" проводит "Школу молодого ученого", со стремлением возродить научный потенциал нашей страны. В компании работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук", – сказал Костюк.

По словам ректора НФаУ Аллы Котвицкой, требованием времени для вузов является сотрудничество с работодателями.

"Это единственный путь обеспечения качества образования и практической и личностной готовности выпускника к выходу на рынок труда. Комплексное сотрудничество стейкхолдеров происходит на основе сочетания интеллектуальных, материальных, финансовых, корпоративных ресурсов партнеров путем реализации различных программы сотрудничества. Это продуктивный диалог. Компания "Фармак" – многолетний стратегический партнер Национального фармацевтического университета в вопросах образовательно-научного сотрудничества, обеспечения рабочими местами выпускников, реализации социальных проектов. Убеждена, что развитие прямого партнерства бизнеса и университета способствует качеству подготовки специалистов и повышению престижа профессии фармацевта", – подчеркнула она.

Как сообщали Українськi Новини, за последние 5 лет инвестиции АО "Фармак" в научно-технический комплекс составили 3,4 млрд гривен.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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