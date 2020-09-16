"Динамо" - клубы из Нидерландов: киевляне лидируют в противостоянии с футболистами из страны тюльпанов и мельниц

"Динамо" - клубы из Нидерландов: киевляне лидируют в противостоянии с футболистами из страны тюльпанов и мельн

Победив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА нидерландский "АЗ" (Алкмаар) со счетом 2:0, футболисты киевского "Динамо" вышли в раунд плей-офф.

Это был 10-й еврокубковый домашний матч "Динамо" против команд из Нидерландов, сообщает официальный портал столичного клуба.

Вчерашняя победа закрепила подавляющее преимущество "бело-синих" над представителями Нидерландов в домашних матчах. Это шестая победа киевлян при одном поражении и трех ничьих на своем поле.

Также отметим, что "Динамо" продолжило победную серию против АЗ - это третья победа киевлян в трех матчах против алкмаарцев (разница мячей 6:1).

Как информировали Українські Новини, на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА киевлянам будут противостоять игроки бельгийского "Гента".

Первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный матч 29 сентября в Киеве. Время начала матча пока не определено.

За "Гент" играют три украинца - Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус. Победитель пары выйдет в группу ЛЧ.

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