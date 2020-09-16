В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом"

После победы в игре с нидерландским АЗ со счетом 2:0, футболисты киевского "Динамо" вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии отборочных игр киевлянам будут противостоять игроки бельгийского "Гента". Об этом стало известно после победы бельгийской команды над австрийским "Рапидом" со счетом 2-1.

Первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный матч 29 сентября в Киеве. Время начала матча пока не определено.

За "Гент" играют три украинца - Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус. Победитель пары выйдет в группу ЛЧ.

Победа киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов позволила Украине несколько поправить положение в таблице коэффициентов УЕФА. Украина осталась на прежней 12-й позиции, однако теперь отставание от идущей на 11-м месте Турции составляет лишь 0,5 балла.

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