Зампредседателя Меджлиса Джелялов получил орден "За заслуги" III степени

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов вручил орден "За заслуги" III степени заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Нариман Джелялов был награжден указом Президента №335 по случаю Дня независимости, однако в то время он находился на территории оккупированного Крыма и только сейчас смог получить заслуженную награду. Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа рассказал о ситуации по обеспечению крымчан водой, а также о нарушении прав человека на оккупированной территории", - говорится в нем. На вручении также присутствовал постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич. Вместе с Трофимовым они пожелали Джелялову дальнейших побед и высоких наград и договорились встретиться в свободном украинском Крыму. Как сообщали Українськi Новини, музыкант Александр Положинский отказался от ордена от Зеленского. Ранее Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого.