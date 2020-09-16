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16 сентября 2020, среда, 09:00 3306
Общество 2020-09-16T10:15:04+03:00
Українські Новини
Зампредседателя Меджлиса Джелялов получил орден "За заслуги" III степени

Зампредседателя Меджлиса Джелялов получил орден "За заслуги" III степени

Анна Рудык
Меджлис, орден
Нариману Джелялову вручили орден
Нариману Джелялову вручили орден "За заслуги" третьей степени. Фото: Офис Президента

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов вручил орден "За заслуги" III степени заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Нариман Джелялов был награжден указом Президента №335 по случаю Дня независимости, однако в то время он находился на территории оккупированного Крыма и только сейчас смог получить заслуженную награду. Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа рассказал о ситуации по обеспечению крымчан водой, а также о нарушении прав человека на оккупированной территории", - говорится в нем.

На вручении также присутствовал постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич.

Вместе с Трофимовым они пожелали Джелялову дальнейших побед и высоких наград и договорились встретиться в свободном украинском Крыму.

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