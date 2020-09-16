Зампредседателя Меджлиса Джелялов получил орден "За заслуги" III степени

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов вручил орден "За заслуги" III степени заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Нариман Джелялов был награжден указом Президента №335 по случаю Дня независимости, однако в то время он находился на территории оккупированного Крыма и только сейчас смог получить заслуженную награду. Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа рассказал о ситуации по обеспечению крымчан водой, а также о нарушении прав человека на оккупированной территории", - говорится в нем.

На вручении также присутствовал постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич.

Вместе с Трофимовым они пожелали Джелялову дальнейших побед и высоких наград и договорились встретиться в свободном украинском Крыму.

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