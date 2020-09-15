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15 сентября 2020, вторник, 18:36 31
Верховная Рада и партии 2020-09-15T18:45:44+03:00
Українські Новини
Переподчинение «Укргидроэнерго» Кабмину ухудшит состояние компании, - обращение нардепов к Шмыгалю

Переподчинение «Укргидроэнерго» Кабмину ухудшит состояние компании, - обращение нардепов к Шмыгалю

Николай Савенко
Кабинет Министров, Верховная Рада, Обращение, Народные депутаты, Укргидроэнерго, Денис Шмыгаль, Буславец
Кабинет Министров Украины, Фото: КМУ
Кабинет Министров Украины, Фото: КМУ

Члены комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и другие парламентарии направили премьер-министру Денису Шмыгалю и и.о. министра энергетики Ольге Буславец депутатское обращение с просьбой предоставить информацию о причинах и целях переподчинения «Укргидроэнерго» Кабинету Министров.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Юрий Камельчук(фракция «Слуга Народа»), передают Українські Новини.

В обращении депутаты отмечают, что на выездном заседании комитета Рады по энергетике 9 сентября генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота представил результаты работы компании, перспективные проекты и стратегию развития по обеспечению энергосистемы Украины регулирующими мощностями.

На основании этих презентаций и анализа работы «Укргидроэнерго» в целом, депутаты считают, что ее можно назвать образцовой государственной компанией, которая играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы энергетической системы Украины. При этом компания не только регулярно обновляет и увеличивает свои мощности, но и демонстрирует финансовую стабильность, выплачивая дивиденды в государственный бюджет.

Парламентарии обратили внимание премьер-министра на тот факт, что под руководством Игоря Сироты «Укргидроэнерго» смогла увеличить чистую прибыль в 4 раза, балансовую стоимость активов в 2,7 раз, доходы от реализации электроэнергии почти в 4 раза, а сумма дивидендов в госбюджет за последние 7 лет увеличилась в 9,4 раза.

В «Укргидроэнерго» смогли наладить эффективное взаимодействие с международными финансовыми организациями и привлечь дешевые долгосрочные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов в регионах Украины.

Депутатов удивило предложение переподчинить «Укргидроэнерго» Кабинету Министров, так как, по их мнению, «такие изменения приведут к ухудшению показателей работы компании, создаст проблемы с привлечением кредитов МФО, вплоть до требования их досрочного погашения».

Народные избранники попросили правительство воздержаться от таких действий. В то же время, они попросили премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец проинформировать их о причинах и целях, а также о возможных последствиях переподчинения «Укргидроэнерго».

Как сообщали Українські Новини, депутаты от «Слуги народа» против переподчинения «Укргидроэнерго» Кабмину.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк считает, что желание Кабинета Министров переподчинить государственную энергогенерирующую компанию «Укргидроэнерго» может быть в интересах олигарха Рината Ахметова.

Виктория Гриб считает "Укргидроэнгерго" одним из немногих государственных предприятий, руководитель которой является действительно эффективным и профессиональным.

 

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